पार्टी से लौटे बेटा-बहू ने खोला दरवाजा तो कमरे में मिला 63 वर्षीय दवा कारोबारी का शव; CCTV में दिखे 2 संदिग्ध

कल्याणपुर के इंदिरा नगर स्थित रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट के सी-104 फ्लैट में शनिवार देर रात 63 वर्षीय दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की चाकू से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी गई। विनीत का बिरहाना रोड पर फार्मा ट्रेडर्स के नाम से मेडिकल कारोबार है। उनकी पत्नी पुनीता गाजियाबाद में रहती हैं और निजी मैरिज काउंसलर हैं। बेटी सुभानी और दामाद गुड़गांव में रहते हैं।शनिवार रात करीब 9:30 बजे विनीत का बेटा सुब्रत और बहू शालू पार्टी में गए थे। दोनों रविवार को वापस लौटे। फ्लैट के बाहर पहुंचे तो दरवाजा खुला पड़ा था। अनहोनी की आशंका में दोनों अंदर पहुंचे तो कमरे में विनीत खून से लथपथ पड़े थे। यह दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल 112 पर पुलिस को सूचना दी।