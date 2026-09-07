मॉस्को में आधी रात पति को ले गई पुलिस, 10 साल के बेटे संग अकेली स्नेहा ने रोते हुए यूपी सीएम से मांगी मदद, वीडियो वायरल

मॉस्को में पति की रिहाई के लिए योगी से गुहार लगातीं स्नेहा गुप्ता
Kanpur man detained in Moscow:रूस की राजधानी मॉस्को में रह रही कानपुर की स्नेहा गुप्ता का रोते हुए मदद मांगने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्नेहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने पति चंदन गुप्ता को जल्द छुड़वाने की गुहार लगाती नजर आ रही हैं। स्नेहा का कहना है कि रात करीब साढ़े 12 बजे पुलिस उनके पति को पकड़कर ले गई थी। इसके बाद से वह लगातार उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनके पति घर नहीं लौटे हैं। हालांकि, वायरल वीडियो की पुष्टि पत्रिका.कॉम नहीं करता है।
स्नेहा के मुताबिक, उनके पति चंदन गुप्ता मूलरूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। वह नोएडा सेक्टर-62 स्थित यूफ्लेक्स कंपनी से जुड़ी एएच पॉलीफिल्म्स कंपनी में इंजीनियर हैं। कंपनी के काम के सिलसिले में चंदन अपने परिवार के साथ मॉस्को में रह रहे थे। परिवार कंपनी के जरिए मिले वीजा पर रूस में रह रहा है।स्नेहा का कहना है कि अचानक पति को पुलिस द्वारा ले जाने के बाद वह बेहद परेशान हैं। उन्हें स्थानीय भाषा की जानकारी नहीं है और मॉस्को में उनके साथ केवल 10 साल का बेटा है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह अपने पति की मदद के लिए किससे संपर्क करें।
वीडियो में स्नेहा भावुक होकर दावा करती हैं कि उनके पति ने कोई गलती नहीं की है, इसके बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि पुलिस रात में चंदन को अपने साथ ले गई और इसके बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ सके हैं। स्नेहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में हस्तक्षेप कर उनके पति को जल्द छुड़वाने की अपील कर रही हैं।
स्नेहा ने वीडियो में अपनी एक और बड़ी चिंता जाहिर की है। उन्हें आशंका है कि रूस में विदेशियों को जबरन सेना में भेजे जाने की खबरों के बीच कहीं उनके पति के साथ भी ऐसा न हो जाए। हालांकि, चंदन को किस मामले में हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ रूस में क्या कार्रवाई हुई है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।
स्नेहा का रोते हुए मुख्यमंत्री योगी से मदद मांगने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों का ध्यान रूस में फंसे भारतीय नागरिक और उनके परिवार की परेशानी की ओर गया है। स्नेहा को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित भारतीय अधिकारी मामले की जानकारी लेकर उनके पति की सुरक्षित वापसी में मदद करेंगे।
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