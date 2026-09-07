मॉस्को में आधी रात पति को ले गई पुलिस, 10 साल के बेटे संग अकेली स्नेहा ने रोते हुए यूपी सीएम से मांगी मदद, वीडियो वायरल

स्नेहा के मुताबिक, उनके पति चंदन गुप्ता मूलरूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। वह नोएडा सेक्टर-62 स्थित यूफ्लेक्स कंपनी से जुड़ी एएच पॉलीफिल्म्स कंपनी में इंजीनियर हैं। कंपनी के काम के सिलसिले में चंदन अपने परिवार के साथ मॉस्को में रह रहे थे। परिवार कंपनी के जरिए मिले वीजा पर रूस में रह रहा है।स्नेहा का कहना है कि अचानक पति को पुलिस द्वारा ले जाने के बाद वह बेहद परेशान हैं। उन्हें स्थानीय भाषा की जानकारी नहीं है और मॉस्को में उनके साथ केवल 10 साल का बेटा है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह अपने पति की मदद के लिए किससे संपर्क करें।