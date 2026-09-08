Kanpur Case: 330 कॉल में क्या बात हुई? बहू-नौकर के फोन कनेक्शन ने खोली नई परत, 21 दिन पहले शुरू हो गई थी ससुर के कत्ल की तैयारी?

पुलिस के मुताबिक, अब जांच में हत्या से पहले के 21 दिनों की कॉल हिस्ट्री भी अहम हो गई है। इस दौरान विनीत की बहू शालू और उसके पति सुब्रत का पुराने कर्मचारी विशाल गौतम से लगातार संपर्क था। कॉल डिटेल के अनुसार शालू की विशाल से करीब 30 बार, जबकि सुब्रत की करीब 300 बार बातचीत हुई। यानी दोनों की तरफ से करीब 330 बार संपर्क सामने आया है। हालांकि, सिर्फ कॉल की संख्या से यह साबित नहीं होता कि बातचीत हत्या की साजिश को लेकर ही थी। पुलिस इसी बात की पड़ताल कर रही है कि इन 21 दिनों में कब-कब फोन किया गया, कितनी देर बातचीत हुई और वारदात से पहले संपर्क का पैटर्न क्या था।