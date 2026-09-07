Chandan Gupta Russia News: पत्नी के वीडियो के बाद भारत सरकार एक्टिव, मॉस्को में हिरासत में कानपुर इंजीनियर की मदद कर रहा दूतावास

वहीं, स्नेहा का कहना है कि वह लगातार मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर रही हैं, लेकिन उन्हें पति की स्थिति को लेकर ठोस जानकारी नहीं मिल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि वह 10 साल के बच्चे के साथ मॉस्को में परेशान हैं। स्नेहा ने यह भी दावा किया कि उन्हें पति को रूसी सेना में भेजे जाने का डर है। हालांकि, चंदन को रूसी सेना में भर्ती किए जाने की उनकी आशंका की अभी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।