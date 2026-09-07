करोड़पति ससुर की मौत पर रोती रही बहू, जांच में वही निकली हत्या की मास्टरमाइंड; जानिए ‘विनीत मिनोचा हत्याकांड’ की पूरी कहानी

शुरुआत में यह मामला लूटपाट और हत्या का लग रहा था। बेटा सुब्रत और बहू शालू शनिवार रात पार्टी के लिए बाहर गए थे और लौटने पर विनीत मिनोचा का खून से लथपथ शव घर में मिला था। लेकिन पुलिस को शक तब हुआ जब घर से कोई कीमती सामान या नकदी गायब नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले, गार्ड से पूछताछ की और पुराने नौकरों का पता लगाया तो हत्या की साजिश घर के अंदर ही रची हुई मिली। मृतक विनीत मिनोचा शहर के बिरहाना रोड पर ‘फार्मा ट्रेडर्स’ नाम से थोक दवा की फर्म चलाते थे और अपने कारोबार को बेटे सुब्रत के साथ मिलकर संभालते थे