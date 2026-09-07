सहारनपुर के बाद एक और मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, MDA ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम; खुद निर्माण हटाने का दिया निर्देश

प्राधिकरण के मुताबिक यह मस्जिद करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई है। सड़क किनारे इस निर्माण के होने से आए दिन यातायात व्यवस्था भी बाधित होती है और जाम लगता है। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि यह मस्जिद सालों पुरानी है। एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब MDA के नोटिस के बाद दोनों पक्षों के दावों को लेकर मामला चर्चा में है।