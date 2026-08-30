Hijab Controversy: पहनावे पर रजा मुराद का बेबाक बयान, अश्लीलता से दूर रहें, पर दूसरों के लिबास पर निशाना न साधें

Raza Murad On Dress And Food: आउटफिट, हिजाब और निजी पसंद को लेकर देश में एक बार फिर बहस तेज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद यह मुद्दा कानूनी दायरे से निकलकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है। वहीं, बॉलीवुड में भी समय-समय पर पहनावे को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्थागत अनुशासन के बीच संतुलन कैसे कायम हो तथा क्या किसी व्यक्ति के पहनावे और खान-पान को सार्वजनिक बहस का विषय बनाया जाना चाहिए? इन्हीं मुद्दों पर बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता रजा मुराद ने बेबाक राय रखी।