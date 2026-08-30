गागन नदी हादसे के बाद मुरादाबाद प्रशासन अलर्ट, 15 दिन में बनेगा सुरक्षित अस्थायी पुल

Gagan River Bridge Moradabad:मुरादाबाद जिले के राजस्व ग्राम चौधरपुर (मलंगदत्ता) में गागन नदी पर बने कच्चे पुल से उतरते समय शुक्रवार शाम हुए हादसे के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। घटना के अगले ही दिन शनिवार को मंडलायुक्त संगीता सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने नदी, कच्चे पुल और वहां से लोगों के आवागमन की मौजूदा स्थिति को करीब से देखा। इस दौरान अधिकारियों से हादसे से जुड़ी परिस्थितियों और क्षेत्रवासियों के सामने आ रही परेशानियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई।