UP Chunav: उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कानपुर में सख्ती! 72 घंटे में पूरी करनी होगी अफसरों की तैनाती

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कानपुर की 10 विधानसभा सीटों को पांच-पांच के दो हिस्सों में बांटने की तैयारी है। दक्षिण क्षेत्र की विधानसभाओं के लिए मंडी समिति और उत्तर क्षेत्र की विधानसभाओं के लिए सीएसए मैदानको पोलिंग पार्टियों की रवानगी के संभावित केंद्र के तौर पर तैयार करने का प्रस्ताव है। प्रशासन का मानना है कि दो स्थानों से पोलिंग पार्टियों की रवानगी होने पर एक जगह वाहनों और कर्मचारियों का दबाव कम किया जा सकेगा। इससे मतदान सामग्री के वितरण, संबंधित विधानसभा क्षेत्र के लिए वाहनों की व्यवस्था और पोलिंग पार्टियों की निगरानी में भी सुविधा हो सकती है। हालांकि, दो स्थानों से पोलिंग पार्टियों की रवानगी की अंतिम व्यवस्था निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद ही तय होगी।