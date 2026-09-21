Kanpur News:ई-रिक्शा पलटने के बाद तड़पते रहा चालक, अस्पताल की जगह घर छोड़ गई मालकिन, पांच दिन बाद मौत

लक्ष्मी का आरोप है कि सूचना मिलने पर तमन्ना मौके पर पहुंचीं, लेकिन गंभीर रूप से घायल रवि को अस्पताल ले जाने के बजाय उनकी सास के पास घर में छोड़कर चली गईं। घर पर रवि की हालत बिगड़ने पर उनके भाई श्याम को जानकारी दी गई। इसके बाद श्याम उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे।अस्पताल में जांच के दौरान रवि के सिर में गंभीर चोट और फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। इसके बाद उनका इलाज शुरू किया गया। करीब पांच दिन तक निजी अस्पताल में उपचार चलने के बाद 25 अगस्त की देर शाम रवि की मौत हो गई।