‘800 किमी दूर हाई कोर्ट और एम्स का क्या फायदा?’, यूपी के बंटवारे पर ओपी राजभर के समर्थन में उतरे संजीव बालियान

आईएएनएस से बातचीत में संजीव बालियान ने कहा, "मैं इसका पक्षधर हूं। उत्तर प्रदेश लगभग 25 करोड़ की आबादी वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसे प्रशासनिक दृष्टि से एक साथ संभालना काफी कठिन है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों की भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय जरूरतें अलग हैं-जैसे बुंदेलखंड, पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पंजाब से अलग होकर बने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तथा यूपी से अलग होकर बने उत्तराखंड का विकास तेजी से हुआ है। इसी तरह झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों की भी विकास दर बढ़ी है। भाजपा नेता ने कहा कि छोटे राज्यों के गठन से प्रशासनिक सुविधाओं को लोगों के करीब पहुंचाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा, "छोटे प्रदेश होने चाहिए, मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं।"