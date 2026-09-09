Rakesh Tikait Jayant Chaudhary: दिल्ली में राकेश टिकैत-जयंत चौधरी की मुलाकात, साथ दिखे J&K के डिप्टी CM, बढ़ी सियासी हलचल

ऐसे राजनीतिक बैकग्राउंड के बीच दिल्ली में राकेश और गौरव टिकैत की जयंत चौधरी से मुलाकात ने एक बार फिर चर्चाओं को जन्म दे दिया है। हालांकि टिकैत परिवार ने साफ कर दिया है कि यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी। गौरव टिकैत के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री को अपने राज्य से जुड़े कुछ मुद्दों पर जयंत चौधरी से बातचीत करनी थी। इसी सिलसिले में वे उनके साथ पहुंचे थे। उनके मुताबिक बैठक में केवल सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई। फिलहाल, मुलाकात को लेकर राजनीतिक अटकलें जरूर शुरू हो गई हैं, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से इसे किसी नए राजनीतिक समीकरण या किसान आंदोलन से जोड़ने की पुष्टि नहीं की गई है।