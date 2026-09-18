कानपुर में मोबाइल टावरों पर सेंधमारी का खेल बेनकाब,बैटरी-कॉम्पोनेंट चुराकर निकालते थे कॉपर-एल्युमिनियम,चार गिरफ्तार

मोबाइल टावर से बैटरी-कॉम्पोनेंट चोरी करने के आरोप में पकड़े गए चार आरोपी
Mobile Tower Battery Theft Gang: कानपुर में मोबाइल टावरों की सुरक्षा में सेंध लगाकर बैटरी और कार्ड-कॉम्पोनेंट चोरी करने वाले गिरोह का बिठूर पुलिस ने खुलासा किया है। थाना पुलिस ने क्राइम टीम और सर्विलांस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पिछले करीब एक महीने में बिठूर, सेन पश्चिम पारा, गोविंद नगर समेत कई थाना क्षेत्रों में सात से आठ मोबाइल टावरों को निशाना बनाया। आरोपियों के कब्जे से चोरी से संबंधित सामग्री भी बरामद की गई है।
मोबाइल टावरों से लगातार बैटरी और दूसरे उपकरण चोरी होने की घटनाओं के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। बिठूर थाना पुलिस के साथ क्राइम टीम और सर्विलांस टीम को लगाया गया। घटनास्थलों के आसपास की गतिविधियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। इसके बाद पुलिस ने सूरज शुक्ला, अंकित अवस्थी, विकास वाजपेयी और आदित्य शुक्ला को पकड़ लिया।पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने करीब एक महीने के दौरान सात से आठ मोबाइल टावरों से चोरी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब आरोपियों के बताए स्थानों और पुराने मामलों का मिलान कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि गिरोह ने किन-किन टावरों को निशाना बनाया था।
पुलिस के मुताबिक, गिरोह की नजर मोबाइल टावरों में लगे बैटरी और कार्ड-कॉम्पोनेंट समेत अन्य उपकरणों पर रहती थी। चोरी किए गए पार्ट्स से एल्युमिनियम और कॉपर निकालकर उन्हें बाजार में बेचने की जानकारी पूछताछ में सामने आई है। इस तरह चोरी किए गए उपकरणों को अलग-अलग हिस्सों में खपाया जाता था।
चारों आरोपियों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उनके मोबाइल डेटा की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थलों और संभावित रास्तों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने चोरी की घटनाओं को कैसे अंजाम दिया और चोरी का सामान किसके जरिए बाजार तक पहुंचाया।जांच में यदि चोरी के माल की खरीद-फरोख्त या उसे खपाने वाली सप्लाई चेन में अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर अन्य घटनाओं की भी पड़ताल कर रही है। चारों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
यूपी न्यूज
ट्रेंडिंग