कानपुर में मोबाइल टावरों पर सेंधमारी का खेल बेनकाब,बैटरी-कॉम्पोनेंट चुराकर निकालते थे कॉपर-एल्युमिनियम,चार गिरफ्तार

मोबाइल टावरों से लगातार बैटरी और दूसरे उपकरण चोरी होने की घटनाओं के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। बिठूर थाना पुलिस के साथ क्राइम टीम और सर्विलांस टीम को लगाया गया। घटनास्थलों के आसपास की गतिविधियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। इसके बाद पुलिस ने सूरज शुक्ला, अंकित अवस्थी, विकास वाजपेयी और आदित्य शुक्ला को पकड़ लिया।पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने करीब एक महीने के दौरान सात से आठ मोबाइल टावरों से चोरी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब आरोपियों के बताए स्थानों और पुराने मामलों का मिलान कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि गिरोह ने किन-किन टावरों को निशाना बनाया था।