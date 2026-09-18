‘साढ़े चार साल कुंभकर्ण की तरह सोए, अब याद आई ‘PDA रथयात्रा’ अखिलेश और ममता बनर्जी पर दिनेश प्रताप सिंह का तीखा हमला

राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव साढ़े चार साल तक कुंभकर्ण की तरह सोए रहे। अब उन्हें याद आया कि कुछ करना है। अब वे ‘पीडीए रथ’ निकालने की बात कर रहे हैं। हर चुनाव से पहले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कोई न कोई रथ निकालते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है? उत्तर प्रदेश की जनता बीच सड़क पर ही उस रथ को पंचर कर देती है। सिंह ने स्पष्ट किया कि जनता पहले ही अखिलेश के रथों का असली चेहरा देख चुकी है और इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।