नीब करौरी बाबा की जन्मभूमि से समाधि तक सफर, 8500 रुपये में टूर पैकेज, 50% तक छूट

इस विशेष पैकेज की सबसे खास बात यह है कि इसमें नीब करौरी बाबा के जीवन से जुड़े अलग-अलग पड़ावों को एक यात्रा में जोड़ा गया है। यात्रा लखनऊ से शुरू होकर फर्रुखाबाद पहुंचेगी, जहां नीब करौरी बाबा आश्रम का दर्शन कराया जाएगा। इसके बाद पर्यटकों को सांकेसा ले जाया जाएगा, जहां ऐतिहासिक और बौद्ध विरासत से जुड़े स्थलों का भ्रमण भी कार्यक्रम का हिस्सा होगा। यूपीएसटीडीसी के आधिकारिक यात्रा कार्यक्रम के मुताबिक फर्रुखाबाद के बाद सांकेसा में अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप, प्राचीन अवशेष और बौद्ध मठों को देखने का अवसर मिलेगा। इस तरह यात्रा को केवल धार्मिक या आध्यात्मिक पर्यटन तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसमें उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को भी जोड़ा गया है।