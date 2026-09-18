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जन्मदिन पर जनता को दिया 0.4% UPI टैक्स का अनोखा गिफ्ट! पीएम मोदी पर बरसे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय

UP Congress Chief Ajay Rai: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 0.4 फीसदी UPI टैक्स को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे पीएम के जन्मदिन पर देशवासियों को दिया गया 'अनोखा गिफ्ट' बताते हुए कहा कि जनता जल्द ही इसका 'रिटर्न गिफ्ट' देगी।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Sep 18, 2026

ajay rai

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। फोटो सोर्स-पत्रिका

Ajay Rai UPI Tax PM Modi Birthday Gift Statement: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए यूपीआई पर लगाए गए नए शुल्क को उनके जन्मदिन का अनोखा तोहफा बताया है। अजय राय ने कहा कि निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने जो कहा है, वह मोदी जी को तोहफा है। और मोदी सरकार ने भी देश को एक अनोखा तोहफा दिया है। यूपीआई पर 0.4 प्रतिशत टैक्स लगाकर उन्होंने अपने जन्मदिन पर जनता को अनोखा गिफ्ट दिया है। देश की जनता भी उन्हें बहुत जल्द वापसी का तोहफा देने वाली है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में यूपीआई के जरिए 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा व्यापारी भुगतानों (पर्सन-टू-मर्चेंट) पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने का फैसला किया है, जो 15 अक्टूबर से लागू होगा। सरकार का दावा है कि यह शुल्क ग्राहकों से नहीं, बल्कि व्यापारियों से लिया जाएगा और व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान तथा 2,000 रुपये तक के लेन-देन मुफ्त रहेंगे।

कांग्रेस इसे ‘मोदी टैक्स’ बताते हुए आम जनता पर बोझ बढ़ाने वाला कदम करार दे रही है। अजय राय ने आरोप लगाया कि मुफ्त यूपीआई का वादा तोड़कर सरकार ने जनता को जन्मदिन का ऐसा गिफ्ट दिया है, जिसका जवाब जनता आने वाले दिनों में देगी।

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Updated on:

18 Sept 2026 02:32 pm

Published on:

18 Sept 2026 02:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / जन्मदिन पर जनता को दिया 0.4% UPI टैक्स का अनोखा गिफ्ट! पीएम मोदी पर बरसे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय

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