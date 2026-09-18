जन्मदिन पर जनता को दिया 0.4% UPI टैक्स का अनोखा गिफ्ट! पीएम मोदी पर बरसे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय

Ajay Rai UPI Tax PM Modi Birthday Gift Statement: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए यूपीआई पर लगाए गए नए शुल्क को उनके जन्मदिन का अनोखा तोहफा बताया है। अजय राय ने कहा कि निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने जो कहा है, वह मोदी जी को तोहफा है। और मोदी सरकार ने भी देश को एक अनोखा तोहफा दिया है। यूपीआई पर 0.4 प्रतिशत टैक्स लगाकर उन्होंने अपने जन्मदिन पर जनता को अनोखा गिफ्ट दिया है। देश की जनता भी उन्हें बहुत जल्द वापसी का तोहफा देने वाली है।