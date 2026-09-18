Sarathi Didi : अब अकेली नहीं सफर करेंगी बेटियां, ‘सारथी दीदी’ के साथ महिला ड्राइवर और SOS का सहारा

‘सारथी दीदी’ पहल का मुख्य उद्देश्य महिला यात्रियों को महिला चालक के साथ यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराना है। खासतौर पर उन महिलाओं और युवतियों के लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है, जिन्हें पढ़ाई, नौकरी, कारोबार या अन्य जरूरी कामों के लिए नियमित रूप से अकेले सफर करना पड़ता है। ऐप आधारित व्यवस्था के जरिए महिला यात्री महिला चालक द्वारा संचालित सवारी का चयन कर सकेंगी। भारत टैक्सी ने महिला यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस फीचर को अपनी सेवा में शामिल किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार महिला यात्रियों को महिला चालक से संचालित राइड चुनने का विकल्प दिया गया है। इससे परिवहन सेवा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और महिला यात्रियों के लिए एक अलग विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।