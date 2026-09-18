‘2027 के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव सैफई में दिखेंगे’, डिप्टी CM मौर्य के बयान पर विधायक कमाल अख्तर का पलटवार! जानिए क्या बोले?

दरअसल, केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि 2027 में जनता उन्हें जवाब देगी और इसके बाद सपा के लोग सैफई में ही दिखाई देंगे। उनके इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। कमाल अख्तर ने अपने जवाब में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के साथ प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि जब स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हों, ऐसे में विपक्ष को लेकर इस तरह की टिप्पणी करने के बजाय सरकार को अपनी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।