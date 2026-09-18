UP Election 2027: अबू आसिम आजमी बोले- ‘सरकार बन रही है, प्रचार और टिकट बांटने का काम जारी’

अबू आसिम आजमी (photo- x@ians)
UP Election 2027:उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज होने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने चुनावी तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर पार्टी स्तर पर लगातार काम चल रहा है और प्रचार से लेकर उम्मीदवारों के टिकट तक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
लखनऊ में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछे जाने पर अबू आसिम आजमी ने कहा कि सरकार बनाने की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि चुनावी प्रचार की तैयारियां शुरू हैं और टिकट वितरण समेत दूसरे जरूरी काम भी किए जा रहे हैं।आजमी के मुताबिक, पार्टी चुनाव को लेकर अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। उनके बयान से संकेत मिलता है कि चुनावी रणनीति, प्रचार और उम्मीदवारों से जुड़े फैसलों पर पार्टी के भीतर गतिविधियां चल रही हैं।
उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों की गतिविधियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं। इसी बीच आजमी का यह बयान चुनावी तैयारियों को लेकर सपा के रुख को सामने रखता है। हालांकि, आजमी ने इस बयान में यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने उम्मीदवारों के टिकट तय किए गए हैं या किन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर फैसला हुआ है। उनका बयान फिलहाल चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक गतिविधियों तक सीमित है।
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