UP Election 2027: अबू आसिम आजमी बोले- ‘सरकार बन रही है, प्रचार और टिकट बांटने का काम जारी’

लखनऊ में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछे जाने पर अबू आसिम आजमी ने कहा कि सरकार बनाने की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि चुनावी प्रचार की तैयारियां शुरू हैं और टिकट वितरण समेत दूसरे जरूरी काम भी किए जा रहे हैं।आजमी के मुताबिक, पार्टी चुनाव को लेकर अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। उनके बयान से संकेत मिलता है कि चुनावी रणनीति, प्रचार और उम्मीदवारों से जुड़े फैसलों पर पार्टी के भीतर गतिविधियां चल रही हैं।