‘मोदी जी सभी के प्रधानमंत्री हैं’, अखिलेश के बयान पर संजय निषाद ने क्यों कहा- ‘हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए’?

संजय निषाद ने अपने समाज को लेकर कहा कि अब निषाद जाग चुके हैं और किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब यूपी की राजनीति में निषाद समुदाय को लेकर अलग-अलग दलों की सक्रियता चर्चा में है। हाल के महीनों में फूलन देवी की राजनीतिक विरासत को लेकर भी सपा और निषाद पार्टी की ओर से अलग-अलग दावे और गतिविधियां सामने आई हैं। सपा ने मार्च 2026 में फूलन देवी की बहन रुक्मिणी निषाद को अपनी महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था।