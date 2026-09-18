‘मोदी जी सभी के प्रधानमंत्री हैं’, अखिलेश के बयान पर संजय निषाद ने क्यों कहा- ‘हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए’?

संजय निषाद ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी (photo- x@ians)
Sanjay Nishad on Akhilesh: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी के बीच कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर दिए संदेश पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता ने चुना है और वह सभी के प्रधानमंत्री हैं। संजय निषाद ने कहा कि हर मुद्दे में राजनीति नहीं होनी चाहिए और जन्मदिन पर बधाई दी जानी चाहिए।
संजय निषाद ने कहा, “देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। वे सभी के प्रधानमंत्री हैं। हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए।” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बधाई देनी चाहिए। इसी दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को भी उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने की बात कही। संजय निषाद का यह बयान ऐसे समय आया है जब यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अलग-अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज है।
संजय निषाद ने अपने समाज को लेकर कहा कि अब निषाद जाग चुके हैं और किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब यूपी की राजनीति में निषाद समुदाय को लेकर अलग-अलग दलों की सक्रियता चर्चा में है। हाल के महीनों में फूलन देवी की राजनीतिक विरासत को लेकर भी सपा और निषाद पार्टी की ओर से अलग-अलग दावे और गतिविधियां सामने आई हैं। सपा ने मार्च 2026 में फूलन देवी की बहन रुक्मिणी निषाद को अपनी महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था।
संजय निषाद का यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हैं। ऐसे में उनके बयान में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर प्रतिक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने निषाद समाज के राजनीतिक रुख को लेकर भी अपनी बात रखी।
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