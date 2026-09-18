‘तेल जल गया, त्राहि-त्राहि हो गई’, PM मोदी के जन्मदिन पर ओपी राजभर ने क्यों कहा- ‘टूलकिट तैयार है’

सरकारी नौकरियों के मुद्दे पर राजभर ने अखिलेश यादव के दावों पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान सरकारी नौकरी के विज्ञापन जारी होने के बाद कथित तौर पर पैसों की बोली लगती थी। राजभर ने दावा किया कि पांच, दस और 15 लाख रुपये तक की बात होती थी। राजभर ने आरोप लगाया कि सूची तैयार करने में तत्कालीन मंत्री शिवपाल यादव की भूमिका होती थी और बाद में अखिलेश यादव उस पर हस्ताक्षर करते थे। हालांकि, ये राजभर के आरोप हैं और उन्होंने इसके समर्थन में इस बयान में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। राजभर ने अपनी सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए दावा किया कि योगी सरकार में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।