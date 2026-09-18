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Ramlalit Chaudhary Passes Away: सपा के पुराने चेहरे से सुभासपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक, ऐसा रहा रामललित चौधरी का सफर

Ram Lalit Chaudhary: सुभासपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामललित चौधरी का निधन हो गया। वह बस्ती की रुधौली विधानसभा सीट से तीन बार विधायक रहे थे। पिछले 15 दिनों से अधिक समय से बीमार चल रहे थे।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Sep 18, 2026

Ram Lalit Chaudhary

सुभासपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामललित चौधरी का निधन (X Photo @ArunrajbharSbsp)

Ram Lalit Chaudhary Death: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक रामललित चौधरी का निधन हो गया। वह बस्ती की रुधौली विधानसभा सीट से तीन बार विधायक रहे थे। पिछले 15 दिनों से अधिक समय से उनकी तबीयत खराब थी। उनके निधन की खबर के बाद बस्ती और आसपास के राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर है।

रामललित चौधरी की पहचान पूर्वांचल की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे नेता के तौर पर रही। उनका राजनीतिक सफर समाजवादी पार्टी से शुरू हुआ और कई दशक तक सपा से जुड़े रहने के बाद उन्होंने सुभासपा का रुख किया। सुभासपा में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी।

1989 में पहली बार विधानसभा पहुंचे

रामललित चौधरी ने 1989 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। उस समय जिस विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, वह रामनगर विधानसभा सीट के नाम से जाना जाता था। बाद में परिसीमन और क्षेत्र के पुनर्गठन के बाद इसे रुधौली विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना गया।

इसके बाद उन्होंने इसी क्षेत्र से दो और बार विधानसभा चुनाव जीता। 1991 के उपचुनाव में वह दोबारा विधायक बने, जबकि 1996 में तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। इस तरह रामललित चौधरी ने कुल तीन बार विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

तीनों चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे। लंबे राजनीतिक अनुभव के चलते क्षेत्र में उनकी पहचान पुराने समाजवादी नेताओं में रही।

करीब चार दशक तक सपा से जुड़े रहे

रामललित चौधरी लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। करीब चार दशक तक उन्होंने पार्टी में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाईं। हालांकि बाद के समय में उन्होंने सपा नेतृत्व पर पुराने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की अनदेखी का आरोप लगाया था। रामललित चौधरी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही और पुराने कार्यकर्ताओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने इसी वजह से खुद को उपेक्षित महसूस करने की बात कही थी।

सुभासपा में शामिल होकर संभाली बड़ी जिम्मेदारी

समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद रामललित चौधरी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में शामिल हुए। सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इस दौरान उनके साथ कई कार्यकर्ताओं ने भी सुभासपा का दामन थामा था। पार्टी में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी।

गांव लाया जाएगा पार्थिव शरीर

रामललित चौधरी के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव परसा लाल शाही लाया जाएगा। दोपहर करीब 12 बजे तक पार्थिव शरीर गांव पहुंचने की जानकारी है, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे।

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Updated on:

18 Sept 2026 09:15 am

Published on:

18 Sept 2026 08:14 am

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