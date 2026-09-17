BJP छोड़कर सपा में लौटे पूर्व मंत्री राम आसरे कुशवाहा, 13 साल बाद फिर थामा अखिलेश यादव का साथ

Ramashray Kushwaha:उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले एक और सियासी बदलाव देखने को मिला है। पूर्व मंत्री राम आसरे कुशवाहा ने BJP छोड़कर समाजवादी पार्टी में वापसी कर ली है। करीब 13 साल बाद उन्होंने दोबारा सपा की सदस्यता ली। कुशवाहा पहले भी समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं और राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्होंने बसपा से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और बाद में BJP में शामिल हो गए थे। अब एक बार फिर उनकी सपा में वापसी हुई है।