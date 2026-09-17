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गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में चल रहा है ‘गोरखधंधा’, अखिलेश यादव का सीएम योगी की ड्रीम परियोजना पर तीखा प्रहार

Akhilesh Yadav: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के बुंदेलखंड, पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार गाड़ियों से लोगों की पीठ में दर्द हो रहा है और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में 'गोरखधंधा' चल रहा है। ढ़ें।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Sep 17, 2026

Akhilesh Yadav

अखिलेश यादव (फोटो सोर्स :Akhilesh Yadav/x )

Akhilesh Yadav Attacks Yogi Govt: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख ने कहा कि आपको याद होगा कि जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया था, तो उद्घाटन के कुछ ही समय बाद सड़क टूटने लगी थी। जो लोग इस एक्सप्रेसवे पर चले हैं, उन्हें पता होगा कि अभी भी मरम्मत और निर्माण का काम चल रहा है। सरकार ने एक्सप्रेसवे को उस राइडिंग क्वालिटी के साथ नहीं बनाया जैसा होना चाहिए था, और नतीजा यह है कि इस पर अभी भी काम चल रहा है।

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Updated on:

17 Sept 2026 02:26 pm

Published on:

17 Sept 2026 02:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में चल रहा है ‘गोरखधंधा’, अखिलेश यादव का सीएम योगी की ड्रीम परियोजना पर तीखा प्रहार

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