मोदी के जन्मदिन पर BJP का मिशन-2027: सेवा संकल्प के जरिए क्या संदेश? आंगनबाड़ी से युवा और लाभार्थियों तक बनाई कड़ी

17 सितंबर को ‘सेवा दिवस-आशीर्वाद का दीया’ के साथ अभियान की शुरुआत होगी। शाम सात बजे घरों और प्रतिष्ठानों पर दीप जलाने की अपील की गई है। अभियान में उत्तर प्रदेश की प्रमुख विकास परियोजनाओं को भी सामने लाने की योजना है। एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, मेट्रो, विश्वविद्यालय, डिफेंस कॉरिडोर और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकास कार्यों के उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा।

भाजपा का उद्देश्य इन परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों के व्यापक संदेश से जोड़ना है। विपक्ष इन उपलब्धियों और सरकारी दावों की अपनी व्याख्या जनता के सामने रख सकता है। ऐसे में विकास कार्यों का राजनीतिक विमर्श आने वाले समय में और प्रमुख हो सकता है।