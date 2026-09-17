कौन हैं राम आसरे कुशवाहा? कभी मुलायम के थे खास, अब BJP छोड़ फिर सपा में लौटे; 6 बार रह चुके हैं मंत्री

राम आसरे कुशवाहा पिछड़े वर्ग यानी OBC समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी पहचान एक मजबूत और जमीन से जुड़े नेता के रूप में रही है। वह कानपुर के सरसौल विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में 6 बार मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सपा में रहते हुए वह मुलायम सिंह यादव के साथ कई मौकों पर पार्टी का पक्ष रखते नजर आए। अखिलेश यादव की पिछली सरकार में भी उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था। लंबे समय तक संगठन और शासन दोनों स्तरों पर काम करने का उनका अनुभव पार्टी के लिए हमेशा से अहम रहा है।