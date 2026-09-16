कौन हैं सत्यम मिश्रा? काशी विश्वनाथ मंदिर के नए CEO बने, जानें कहां-कहां संभाली जिम्मेदारी

प्रयागराज में अपर जिलाधिकारी (नगर) के पद पर रहते हुए सत्यम मिश्रा प्रशासनिक कार्यों के साथ कई संवेदनशील मामलों को लेकर भी काफी सक्रिय रहे। जून 2026 में पेपर लीक के मुद्दे पर सांसद संजय सिंह की छात्रों के साथ हो रही बैठक के दौरान वह मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद वह सुर्खियों में आए थे। इसके अलावा जुलाई 2026 में उन्होंने प्रयागराज में UPSC CAPF परीक्षा की तैयारियों की भी पुख्ता निगरानी की थी। इस परीक्षा के दौरान 7,510 अभ्यर्थियों के लिए 18 केंद्र बनाए गए थे और सत्यम मिश्रा ने परीक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए थे।