Lucknow Hit and Run: कौन है जनेश्वर मिश्रा पार्क हिट एंड रन का आरोपी शाहनवाज? सामने आई पहली तस्वीर

पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 6 बजे युवती स्कूटी से जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंची थी। वहां उसकी शाहनवाज से मुलाकात हुई। दोनों के बीच पहले से जान-पहचान होने की बात सामने आई है। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान युवती ने कार को रोकने की कोशिश की। वह कार के सामने खड़ी हो गई और कुछ देर बाद बोनट से भी सट गई। वीडियो में कार को धीरे-धीरे आगे बढ़ते देखा जा सकता है। इसके बाद कार की रफ्तार बढ़ने पर युवती उछलकर सड़क पर गिर जाती है। घटना के बाद चालक कार लेकर वहां से निकल जाता है।