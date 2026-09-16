यूपी में प्रशासनिक फेरबदल: सत्यम मिश्रा बने काशी विश्वनाथ मंदिर के नए CEO, पांच PCS अफसरों के तबादले

तबादला सूची के अनुसार, प्रयागराज में उप-संचालक चकबंदी के रूप में सेवाएं दे रहे मंगलेश दुबे को अब प्रयागराज के अपर जिलाधिकारी नगर का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है। अब तक यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सत्यम मिश्रा संभाल रहे थे। इसके अलावा फिरोजाबाद में अपर जिलाधिकारी न्यायिक के पद पर रहे अरविंद कुमार द्विवेदी को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) का नया संयुक्त सचिव बनाया गया है। अरविंद कुमार द्विवेदी की जगह अब सीमा पांडेय को फिरोजाबाद में अपर जिलाधिकारी न्यायिक की जिम्मेदारी दी गई है जो कि अब तक वाराणसी नगर निगम में अपर नगर आयुक्त के पद पर तैनात थीं।