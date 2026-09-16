Sanjay Nishad: अखिलेश यादव पर संजय निषाद का हमला, बोले- अपने ही खून के रिश्तों पर भरोसा नहीं तो दूसरों पर कैसे करेंगे?

अखिलेश यादव के लोहिया ट्रस्ट का अध्यक्ष बनने पर संजय निषाद ने भरोसे और रिश्तों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राजनीति भी विश्वास पर चलती है। उनके मुताबिक, जब अपने ही परिवार के रिश्तों पर भरोसे को लेकर सवाल उठते हैं, तो दूसरे लोगों के साथ भरोसे की राजनीति कैसे होगी। निषाद ने ट्रस्ट के नाम 'न्यास' का जिक्र करते हुए कहा कि इसका अर्थ ही भरोसा या विश्वास होता है। उन्होंने अखिलेश के खुद ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभालने को 'अहंकार' बताया। गौरतलब है कि सितंबर 2026 में अखिलेश यादव को लोहिया ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले 2017 से शिवपाल सिंह यादव इस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। ट्रस्ट की बैठक में सदस्यों की सहमति के बाद अध्यक्ष पद में बदलाव हुआ।