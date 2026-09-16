OP Rajbhar News: संजय निषाद के बाद अब ओपी राजभर जाएंगे माता प्रसाद पांडेय से मिलने, यूपी की सियासत में बढ़ी हलचल

ओपी राजभर से पहले संजय निषाद ने माता प्रसाद पांडेय से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद संजय निषाद ने साफ किया था कि वह पांडेय की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने पर उनका कुशलक्षेम पूछने पहुंचे थे। इसके बावजूद इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग-अलग चर्चाएं शुरू हो गईं। इसकी एक वजह संजय निषाद के हालिया बयान और उनकी अपनी ही सरकार को लेकर सामने आए तेवर भी हैं। संजय निषाद पहले कह चुके हैं कि वह समाजवादी पार्टी के साथ रह चुके हैं। उनका कहना था कि जब वहां दरवाजा बंद हुआ तो वह बीजेपी के साथ आ गए। अगर बीजेपी भी दरवाजा बंद करती है तो आगे के बारे में विचार किया जाएगा। हालांकि, इन बयानों के आधार पर उनके किसी गठबंधन में जाने की पुष्टि नहीं हुई है।