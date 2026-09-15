Haj 2027: यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट! 30 सितंबर तक मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव एवं कार्यपालक अधिकारी मोहम्मद तारिक ने बताया कि विदेशों में रहने वाले एनआरआई चयनित हज यात्रियों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे यात्री जिस देश में निवास कर रहे हैं, वहीं के सरकारी चिकित्सालय में अपनी मेडिकल स्क्रीनिंग करा सकते हैं। विदेश में जांच कराने वाले यात्रियों को संबंधित मेडिकल रिपोर्ट हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर प्रेषित या अपलोड करनी होगी। इससे विदेश में रहने वाले चयनित यात्रियों को भारत आकर मेडिकल जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी और वे अपने वर्तमान निवास वाले देश में निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।