योगी सरकार ने खोला खजाना: 31 हजार पीआरडी जवानों समेत कर्मियों के परिवारों को 5 लाख का हेल्थ कवच

प्रदेश के 31 हजार से अधिक पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा देने का फैसला किया गया है। सरकारी और सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार की सुविधा मिलने से पीआरडी स्वयंसेवकों को गंभीर बीमारी या महंगे इलाज के समय बड़ी रकम जुटाने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। पीआरडी स्वयंसेवक प्रदेश में कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न कार्यों में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करते हैं। यातायात व्यवस्था से लेकर विभिन्न आयोजनों, आपदा और आपात परिस्थितियों में भी उनकी भूमिका सामने आती है। ऐसे में लंबे समय से सेवा दे रहे इन स्वयंसेवकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।