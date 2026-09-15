2029 से पहले 21 राज्यों में UCC के ऐलान से घमासान! विपक्ष का चौतरफा प्रहार, अखिलेश और ओवैसी ने उठाए गंभीर सवाल

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अमित शाह के बयान का समर्थन किया। आजतक से बातचीत में उन्होंने कहा कि समान आचार संहिता हमारे घोषणा पत्र और संकल्प पत्र का हिस्सा है। यह हमारा कमिटमेंट है। गृह मंत्री जी ने जो कहा है, वह हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी जल्द यूसीसी लागू हो सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बारे में जरूर कोई फैसला लेंगे। विपक्ष की आपत्तियों पर भूपेंद्र चौधरी का जवाब था कि भाजपा ने संकल्प पत्र के वादे पूरे किए हैं और यूसीसी भी उनमें शामिल है, इसलिए इसे भी पूरा किया जाएगा। अमित शाह के बयान के बाद यूसीसी एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है।