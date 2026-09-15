4 दिसंबर को लखनऊ में बजेंगी शहनाइयां, क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज लेंगे सात फेरे

प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश की मछलीशहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। वहीं रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट टीम और आईपीएल में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोनों के रिश्ते की खबरें पिछले कुछ समय से चर्चा में थीं। अब शादी की तारीख तय होने के बाद यह जोड़ी फिर सुर्खियों में आ गई है।