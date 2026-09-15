मोहम्मद शमी के भाइयों पर यौन शोषण केस में बड़ा मोड़, लखनऊ से गाजियाबाद ट्रांसफर हुई जांच

पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि वह वर्ष 2020 में एनसीआर क्षेत्र में रहती थी जिस दौरान उसकी पहचान मोहम्मद शमी के भाई और रणजी खिलाड़ी मोहम्मद कैफ से हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और कैफ ने शादी का झांसा देकर पिछले छह साल तक उसका यौन शोषण किया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपी उसे गाजियाबाद और दिल्ली के अलग अलग होटलों में ले गया जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। इसके अलावा नौ सितंबर 2023 को आरोपी के बुलाने पर वह कोलकाता भी गई थी जहां एक होटल में उसका शोषण किया गया।