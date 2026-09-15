योगी कैबिनेट का बड़ा धमाका! 23 फैसलों से किसानों, PRD और पूर्व अग्निवीरों को मिला बड़ा तोहफा

UP Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुल 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के फैसलों में बुनियादी ढांचे के विस्तार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, किसानों को सस्ती दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने, पीआरडी स्वयंसेवकों को राहत देने, प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने और पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवा में अवसर देने से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे। कैबिनेट के फैसलों को प्रदेश में विकास, रोजगार और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।