‘कांप उठता है महिलाओं और बेटियों का दिल, अखिलेश का कार्यकाल देखकर’, नरेंद्र कश्यप बोले- सपा के पांच साल में 700 दंगों का रिकॉर्ड

मंत्री नरेंद्र कश्यप ने AISA अध्यक्ष नेहा बोरा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुंडा कहने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की सियासत का दायरा इतना घट गया है, इतना गिर गया है कि राष्ट्रीय नेताओं के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना और हम लोगों ने कई AI से बने वीडियो भी देखे है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमारे मुख्यमंत्री का वीडियो AI से बनाके बहुत आपत्तिजनक स्थिति में दर्शाया। कोई प्रधानमंत्री को गाली देता है, कोई प्रधानमंत्री की गुजरी हुई माता को गाली देता है, यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, CPI, CPM ये सत्ता की लोलुपता में इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, इतने आक्रोशित हो गए हैं कि ये राजनीति की मर्यादाओं को भूल जाते हैं।