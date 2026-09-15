अखिलेश यादव और शिवपाल के रिश्ते पर ओमप्रकाश राजभर का तंज, बोलें- जिसने सपा को माफियाओं की पार्टी कहा, उस पर अखिलेश कैसे भरोसा करें

Uttar Pradesh Politics News: उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के रिश्ते को लेकर एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। यूपी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव के पुराने राजनीतिक रुख का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा है। राजभर ने कहा कि शिवपाल पहले भाजपा के साथ गए और बाद में अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई। इसी दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर कई बातें कही थीं। राजभर ने सवाल उठाया कि ऐसे पुराने बयानों के बाद अखिलेश यादव शिवपाल यादव पर कैसे भरोसा करेंगे।