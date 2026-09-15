यूपी में सांसद-विधायकों की VIP सुरक्षा के लिए गनरों को मिलेंगी 800 नई सब-मशीनगन, सरकार ने दी 5.59 करोड़ की मंजूरी

UP Security News: उत्तर प्रदेश में सांसदों और विधायकों की सुरक्षा में तैनात गनरों को जल्द नए हथियार मिलेंगे। यूपी सरकार ने जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 800 नाइन एमएम सब-मशीनगन और तीन स्नाइपर राइफल खरीदने को मंजूरी दी है। इसके लिए 5.59 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। नई सब-मशीनगन के साथ 2.56 लाख कारतूस भी खरीदे जाएंगे। वहीं अयोध्या के राम मंदिर, हाईकोर्ट, लोकभवन और मेट्रो स्टेशनों जैसे संवेदनशील स्थानों पर स्नाइपर तैनात किए जाएंगे।