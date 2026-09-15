राजस्थान में BSP का दमदार प्रदर्शन, 19 पार्षद जीते; मायावती बोलीं- नतीजा और बेहतर होता

मायावती ने अपने बयान में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ सीटों पर कथित अनियमितताओं का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि काफी उम्मीदवार सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी की वजह से दोबारा गिनती में थोड़े-थोड़े वोटों के अंतर से हरा दिए गए। उन्होंने दावा किया कि यदि ऐसा नहीं होता तो राजस्थान में बसपा का परिणाम और बेहतर हो सकता था। हालांकि, मायावती के इन आरोपों को उनके राजनीतिक बयान के रूप में देखा जाना चाहिए। संबंधित सीटों पर पुनर्मतगणना अथवा चुनाव प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक स्तर पर क्या निर्णय हुआ, यह अलग-अलग निर्वाचन रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों की जानकारी से स्पष्ट होगा। बसपा अध्यक्ष ने अपने बयान में इन कथित घटनाओं को पार्टी के प्रदर्शन पर असर डालने वाला कारण बताया है।