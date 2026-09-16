Lucknow Hit And Run: हिंदू बनकर प्यार में दिया धोखा, नई गर्लफ्रेंड संग पकड़ा गया तो एक्स पर चढ़ाई गाड़ी

Lucknow Hit And Run:उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार सुबह जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने एक युवती को तेज रफ्तार कार से टक्कर मारने का खौफनाक मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़िता कार की बोनट पर चढ़ी दिख रही है और आरोपी उसे घसीटता हुआ भाग रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी शाहनवाज और पीड़िता अनामिका एक-दूसरे को पहले से जानते थे।