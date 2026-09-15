Gonda: 4 साल पुराने छेड़छाड़ केस में आया फैसला, POCSO कोर्ट ने दोषी सलमान उर्फ गोलू को सुनाई 3 साल की सजा

गोंडा जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के करीब चार साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी अभियुक्त को सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट निर्भय प्रकाश ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अभियुक्त सलमान उर्फ गोलू को दोषसिद्ध किया। अदालत ने उसे तीन साल के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला 15 जुलाई 2022 का है। कोतवाली नगर थाने में नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के संबंध में अभियोग दर्ज कराया गया था। मुकदमे में पुलिस ने पंतनगर फोरबिसगंज के रहने वाले सलमान उर्फ गोलू पुत्र इशरार अली उर्फ ननके को अभियुक्त बनाया था। वह कोतवाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है। मुकदमा दर्ज होने के बाद कोतवाली नगर पुलिस ने मामले में नियमानुसार विवेचना और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी की। इसके बाद प्रकरण न्यायालय में पहुंचा। जहां मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रभावी ढंग से पैरवी की।