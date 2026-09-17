पोस्ट शेयर करने के नाम पर बगले झांकने लगे नेता, AICC सचिव के एक सवाल ने उड़ाई नींद

हाल ही में उत्तर प्रदेश के पार्टी नेताओं के साथ हुई एक बैठक में संजीव आर्य ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कुछ नेता पार्टी के शीर्ष नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बैठक में मौजूद नेताओं से सीधे पूछा कि उनमें से कितने लोग राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कई नेता इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। सूत्रों के मुतबिक, आर्य ने खास तौर पर सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर शीर्ष नेतृत्व की पोस्ट शेयर नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई।