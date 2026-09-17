फतेहपुर की इस सीट पर नहीं चला किसी एक दल का दबदबा, तीन चुनाव में तीन अलग दल, क्या 2027 में फिर बदलेगा चुनावी समीकरण

Fatehpur Husainganj News:उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की हुसैनगंज विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास लगातार बदलते सियासी समीकरणों के लिए जाना जाता है। साल 2012 में बसपा, साल 2017 में बीजेपी और 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहां जीत दर्ज की। वर्तमान में सपा पार्टी की उषा मौर्या विधायक हैं। साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस सीट पर अभी से चर्चा शुरू हो गई है। 2022 में दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी के पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया का नाम फिर चर्चा में है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच सियासी मुकाबले को लेकर नजरें टिकी हैं।