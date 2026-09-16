झांसी: खून से सने कपड़ों से हुआ हत्या का खुलासा, घर वालों ने दुर्घटना मान किया था अंतिम संस्कार, नातिन और प्रेमी गिरफ्तार

Jhansi Murder News:झांसी में हृदयविदारक घटना सामने आई है। जिसमें कुएं में एक बुजुर्ग का शव मिला था, जिसके शरीर पर चोट के भी निशान थे। घर वालों ने इसे कुएं में गिरने के कारण चोट माना और दुर्घटना समझ कर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कर दिया। घर की सफाई के दौरान खून से सने कपड़े मिलने पर हत्या का राज खुला। ‌थाना में तहरीर देकर मृतक परिजन ने मृतक के नातिन और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने हत्या करना कबूल किया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि अंतिम संस्कार की फोटो और अवशेष को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। घटना की जांच की जा रही है। मामला चिरगांव थाना क्षेत्र का है।