Orai Intercity Train: झांसी-लखनऊ इंटरसिटी में आग की सूचना से मचा हड़कंप, उरई में ट्रेन रोककर 20 मिनट चली जांच

रेलवे कर्मचारियों और सुरक्षा टीम ने जनरल कोच में पहुंचकर एक्टिव हुए एक्सटिंगुइशिंग सिस्टम को बंद किया। इसके बाद स्थिति सामान्य हुई और यात्रियों को बताया गया कि ट्रेन में आग नहीं लगी है। रेलवे स्टेशन प्रबंधक राजीव कौशिक के मुताबिक, आग लगने की अफवाह के कारण कुछ यात्री ट्रेन से उतर गए थे। कुछ लोग बस से आगे रवाना हो गए। करीब 20 मिनट तक ट्रेन उरई स्टेशन पर खड़ी रही, जबकि इस इंटरसिटी ट्रेन का निर्धारित ठहराव महज दो मिनट का है। जांच पूरी होने और स्थिति सामान्य पाए जाने के बाद ट्रेन को लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया।