झांसी हादसा: अतीक के बेटे अबान के साथ हादसे में गई सोनू की जान, जानिए कौन था हटवा गांव का युवक

Atiq Ahmed Son Aban Car Accident : प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद समेत दो लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार, हादसा झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूछ थाना क्षेत्र के के पास हुआ। हादसे में आबान के अलावा मृतक सोनू अहमद हटवा गांव का रहने वाला था। वह तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और प्लाटिंग का काम करता था। इसी हादसे में आबान का चचेरा भाई उमर अहमद भी घायल हुआ है। दुर्घटनाग्रस्त कार मोहम्मोद जैद की थी और वह ही गाड़ी चला रहा था।