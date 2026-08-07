7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

झांसी

झांसी हादसा: अतीक के बेटे अबान के साथ हादसे में गई सोनू की जान, जानिए कौन था हटवा गांव का युवक

झांसी-कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद और सोनू अहमद की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने को हादसे की वजह माना जा रहा है।
2 min read
Google source verification

झांसी

image

kamlesh sharma

Aug 07, 2026

Atiq Ahmed son Aban car accident

Atiq Ahmed son Aban car accident (Photo ANI)

Atiq Ahmed Son Aban Car Accident : प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद समेत दो लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार, हादसा झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूछ थाना क्षेत्र के के पास हुआ। हादसे में आबान के अलावा मृतक सोनू अहमद हटवा गांव का रहने वाला था। वह तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और प्लाटिंग का काम करता था। इसी हादसे में आबान का चचेरा भाई उमर अहमद भी घायल हुआ है। दुर्घटनाग्रस्त कार मोहम्मोद जैद की थी और वह ही गाड़ी चला रहा था।

अतीक अहमद की कब्र के पास दफनाया जाएगा बेटा अबान

अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का शव शुक्रवार सुबह प्रयागराज पहुंचा। बताया जा रहा है कि अबान के शव को कसारी-मसारी स्थित उसी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा जहां उसके पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और बड़े भाई असद को दफनाया गया था। अबान की कब्र फिलहाल खोद ली गई है। अतीक अहमद की कब्र के पास ही आबान की कब्र बनाई गई है। देर रात तक कब्र खोदने का काम चलता रहा। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद अबान अहमद के शव को कसारी-मसारी स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।

हादसे की मुख्य वजह

हादसे की अब तक की जांच में सामने आया है कि इसकी मुख्य वजह कार की तेज रफ्तार रही। हल्की बारिश के बीच कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा भिड़ी। हालांकि मवेशी के सामने आने और हाईवे पर पड़ी ईंट पर कार का पहिया चढ़ने से अनियंत्रित होने की बात भी कही जा रही है लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि प्रारंभिक जांच में रफ्तार ही मुख्य वजह सामने आई है। हालांकि हादसे से संबंधित सभी पहलुओं की जांच कराई जा रही है।

‘छोटे भाई की मौत से टूटा एहजाम!’ अबान के सड़क हादसे पर भाई का रो-रोकर बुरा हाल

ये भी पढ़ें
Atiq Ahmad Son Aban Death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2026 11:57 am

Published on:

07 Aug 2026 11:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / झांसी हादसा: अतीक के बेटे अबान के साथ हादसे में गई सोनू की जान, जानिए कौन था हटवा गांव का युवक

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अतीक के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उठी तस्वीर, सामने आई मौत की मुख्य वजह

Atiq Ahmed Son Abaan
झांसी

‘अतीक के परिवार के लिए काल बनी झांसी!’ पहले असद और अब अबान, दोनों बेटों का यहीं हुआ अंत

Jhansi Fatal
झांसी

माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान को कहां किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक और कहां होगा पोस्टमार्टम; पढ़िए केस अपडेट

where mafia atiq ahmed son aban be buried and post mortem be conducted case update
झांसी

‘आंख खुली तो सड़क पर पड़े थे’: घायल चश्मदीद ने बताया कैसे हुआ अतीक के बेटे का एक्सीडेंट

Jhansi road accident
झांसी

माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत के बाद का वीडियो आया सामने! सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

Video of mafia Atiq son Aban death in a road accident surfaces
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.