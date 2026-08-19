‘झांसी के 140 साल पुराने परीछा बांध को विश्व धरोहर का दर्जा!’ 14 अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा सम्मान

बेतवा नदी पर बना यह बांध 1881 में निर्माण शुरू होने के बाद 1886 में परिचालन में आया था। इसकी लंबाई करीब 1,174 मीटर और नदी तल से ऊंचाई लगभग 16.8 मीटर है। इसमें 318 स्टील गेट लगे हैं, जिनसे जल स्तर नियंत्रित किया जाता है। पहले इसकी जल भंडारण क्षमता करीब 1,700 मिलियन क्यूबिक फीट थी, जिसे बढ़ाकर लगभग 2,400 मिलियन क्यूबिक फीट कर दिया गया है। यह बेतवा नहर प्रणाली का मुख्य हिस्सा है, जो बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में खेती के लिए पानी उपलब्ध होता है।