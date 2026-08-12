Aban Death Case: अतीक के बेटे अबान की डेथ केस में हो रहे वायरल वीडियो की होगी जांच! झांसी पुलिस ने क्या की अपील?

अबान अहमद की मौत के बाद वायरल हुए इस वीडियो को लेकर फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। पुलिस इसकी सत्यता और स्रोत की जांच कर रही है। ऐसे में वीडियो को अबान अहमद की दुर्घटना का बताकर साझा करने से पहले आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना जरूरी है। झांसी पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि जांच पूरी होने और वीडियो की वास्तविकता की पुष्टि होने तक किसी तरह की अपुष्ट जानकारी को सोशल मीडिया पर प्रसारित न करें।